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Металлические шкафы
в паркинг:
роллетные и пожаростойкие
для хранения вещей, инструментов, деталей
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Изготовим и установим роллетный шкаф в минимальный срок по оптимальной цене
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Мы Вас детально проконсультируем по конфигурации и особенности роллетных шкафов, стоимости, а также подробно расскажем о всех деталях
После того, как мы сделали замер и обсудили детали, мы заключаем с Вами договор.
Мы делаем замер, организовываем доставку и установку металлического шкафа!
Сроки изготовления роллетного шкафа до 10 дней. Установку произведем сразу же после того как доставим к Вам.
Что такое роллетный шкаф или шкаф для паркинга?

Роллетный шкаф — это металлической конструкции бокс, из которых три стенки полностью глухие, а двери-подвижные, из подвижного полотна. Шкаф в паркинг применяется для хранения инструментов, аксессуаров и деталей для вашего транспорта, спортивных аксессуаров, можно сделать свой погребок и многое другое. Плотные полки выдерживают очень сильные нагрузки. К каждому шкафу индивидуальный подход и индивидуальные замеры.

Законна ли установка шкафа в паркинге?
По законодательству Российской федерации, постановка таких видов конструкций разрешена. Такая установка соответствует требованиям пожарной безопасности. С нашей стороны есть подтверждающие документы соответствующие этому.

Есть некоторые правила:
Ставить только негорючие материалы.
Если у вас необходимость держать на полках легковоспламеняющиеся вещества, то их следует поместить в специальные огнеупорные мешки.
Запрещено подключать двери к проводам, для автоматического открытия. Металлические шкафы в паркинг оснащены аккумулятором, открытие и закрытие двери осуществляется исключительно за счет него.

В любой застройке есть домовые коммуникации, как электрощитки, вентиляция и так далее. Когда их расположение находится ближе к краю, то изначально они будут мешать установке шкафа, может просто не подойти размер и мы такой металлический шкаф делаем по индивидуальному размеру и берем во внимание все детали.

ПОЧЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ?
У нас большой опыт в производстве и установке металлических шкафов в паркинг, надежные конструкции, оптимальные цены и безупречная репутация!
У нас СОБСТВЕННОЕ
производство
Делаем
Замер, доставку, монтаж
Изготовление
до 10 дней
НАШИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Шкаф для паркинга, гаража и подъезда различных модификаций и исполнения.
Роллетный шкаф (бокс)
от 8000 руб/м2
Самое эстетичное решение если Вы хотите использовать свое парковочное место еще и как место хранения различных вещей.
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Металлический шкаф для паркинга
от 9000 руб/м2
Самое надежное и функциональное решение если Вы хотите использовать свое парковочное место еще и как место хранения различных вещей.
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Металлический шкаф для шин
от 6500 руб/м2
Самое экономичное и компактное решение если Вы хотите использовать свое парковочное место еще и как место хранения шин и вещей.
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Роллетные шкафы для подъезда
от 7000 руб/м2
Идеальное решение для организации пространства в целях использования как доп места хранения вещей в коридоре перед входом в квартиру.
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КАЛЬКУЛЯТОР РОЛЛЕТНЫХ ШКАФОВ В ПАРКИНГ
Проектирование по индивидуальному размеру. Все в оговоренные сроки. Даем полноценную гарантию. Предоставляем всю необходимую информацию.

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