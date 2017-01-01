Законна ли установка шкафа в паркинге?

По законодательству Российской федерации, постановка таких видов конструкций разрешена. Такая установка соответствует требованиям пожарной безопасности. С нашей стороны есть подтверждающие документы соответствующие этому.

Есть некоторые правила:

Ставить только негорючие материалы.

Если у вас необходимость держать на полках легковоспламеняющиеся вещества, то их следует поместить в специальные огнеупорные мешки.

Запрещено подключать двери к проводам, для автоматического открытия. Металлические шкафы в паркинг оснащены аккумулятором, открытие и закрытие двери осуществляется исключительно за счет него.

В любой застройке есть домовые коммуникации, как электрощитки, вентиляция и так далее. Когда их расположение находится ближе к краю, то изначально они будут мешать установке шкафа, может просто не подойти размер и мы такой металлический шкаф делаем по индивидуальному размеру и берем во внимание все детали.